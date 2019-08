Venerdì 23 Agosto 2019, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce di strada con l'auto e va a impattare contro un albero a pochi passi da un'abitazione. Paura questa mattina in Alta Irpinia. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alle 9, è intervenuta a Sant'Angelo dei Lombardi, in via Criscuolo, per l'incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura.Il conducente, un uomo di 78 anni, originario del posto, in seguito al violento impatto è rimasto incastrato nell'abitacolo, e dopo essere stato liberato, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti immediatamente. I medici, in considerazione della gravità della situazione, hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.