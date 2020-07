Tragico schianto in Calabria. Un ragazzo di Avellino di 24 anni ha perso la vita nel sinistro che si è verificato lungo la strada statale 106 Jonica. Il 24enne era a bordo della sua auto insieme a un amico della provincia di Avellino rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto all'interno di una galleria. La ricostruzione è affidata alla Polizia stradale. Il 24enne è deceduto durante il trasporto in ospedale. I due giovani erano in Calabria per motivi di lavoro. Diversi i messaggi di cordoglio alla famiglia della vittima. © RIPRODUZIONE RISERVATA