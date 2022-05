Incidente sull'A16 Napoli-Canosa: camion in fiamme nella galleria Montemiletto

Poco prima delle 13:00 sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in entrambe le direzioni per un mezzo pesante in fiamme all’interno della galleria Montemiletto all'altezza del km 60,5 in direzione Napoli.

Sul luogo dell'evento sono state subito attivate le procedure di intervento con la chiusura dell'opposto fornice della galleria e le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei vigili del fuoco.

Sono intervenuti anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico in direzione Napoli è bloccato e si registrano 2 km di coda.