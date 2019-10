Domenica 13 Ottobre 2019, 21:45

Incidente di caccia in Irpinia. È accaduto nel tardo pomeriggio nelle campagne di Montecalvo Irpino. Un 55enne del posto è stato ferito da un colpo di fucile sparato accidentalmente durante una battuta di caccia al cinghiale. L'uomo, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi, è stato trasportato all'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Sotto choc gli altri cacciatori.