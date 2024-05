Incidente tra due bus in Irpinia, operati l'autista e uno studente

È stato operato al «Moscati» di Avellino il 18enne studente di Andretta, in provincia di Avellino, rimasto ferito stamattina nel tamponamento tra due bus, uno dei quali in servizio per Air Campania, sulla strada provinciale 91, diretti agli istituti scolastici di Calitri e Sant'Angelo dei Lombardi.

Il giovane è stato sottoposto ad un intervento alla rotula: nel tamponamento è rimasto incastrato tra i sedili. L'autista del bus che ha tamponato, originario di Bisaccia, è stato invece operato in ospedale ad Ariano Irpino per le lesioni interne subite.

Gli altri feriti, l'autista dell'altro bus e tre studenti, dopo essere stati medicati negli ospedali di Sant'Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino, sono stati dimessi. L'amministratore unico di Air Campania, Anthony Acconcia, ha espresso «vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie».

«La società - ha aggiunto - sta collaborando con le autorità competenti per chiarire la dinamica dell'incidente: la sicurezza dei nostri passeggeri - ha concluso - è sempre stata e continuerà ad essere la nostra assoluta priorità».