Venerdì 7 Settembre 2018, 12:36

In fiamme un tir carico di pomodori. Complicato intervento nel corso della notte dei vigili de fuoco del distaccamento di Lioni. I caschi rossi sono dovuti intervenire sulla statale 91 Fondovalle Sele, subito dopo lo svincolo di Teora. L'autoarticolato è stato spento e messo in sicurezza. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Lunghe le operazioni di pulizia della carreggiata.