Operaio napoletano investito da catrame bollente, grave 32enne

Incidente sul lavoro in Irpinia. Un operaio è stato investito da catrame caldo. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Flumeri in una azienda dell'area industriale della valle Ufita, per soccorrere un operaio di 32 anni del Napoletano.

L'uomo era intento nello scarico di catrame liquido da una cisterna, quando è stato investito dal bitume bollente. Una volta recuperato il malcapitato, i sanitari del 118 intervenuti sul posto ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Ottone Frangipane di Ariano Irpino, e lungo il percorso la squadra dei vigili del fuoco ha dato assistenza al mezzo di soccorso fino all'arrivo presso il nosocomio del tricolle. Le condizioni del 32enne sono serie.