Incidente nei campi ad Ariano Irpino, 56enne resta incastrato sotto il trattore

Incidente nelle campagne di Ariano Irpino. È rimasto ferito un 56enne del posto. È accaduto questo pomeriggio in Contrada Stratola. Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo del trattore che si è ribaltato, rimanendo incastrato sotto il mezzo agricolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che, grazie all’aiuto di alcuni cittadini, hanno soccorso il malcapitato, liberandolo dalla macchina agricola. Il 56enne è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino.