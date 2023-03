Due donne ferite nello schianto tra auto ad Avellino, una ricoverata in ospedale

Schianto tra due auto ad Avellino in contrada Quattrograna. Al volante delle utilitarie coinvolte nel sinistro due donne. Per una si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sono stati i sanitari del 118 a trasferirla a bordo di un’ambulanza al pronto soccorso del Moscati.

L’altra donna non ha riportato conseguenze importanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale irpino per rimuovere i due veicoli e per mettere in sicurezza la zona.

Ancora da definire l’esatta dinamica del sinistro. L’asfalto viscido per la pioggia ha sicuramente contribuito a determinare l’incidente.