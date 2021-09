Incidente con la moto, 37enne di Avellino morta in Puglia

Una 37enne di Avellino, residente a Casarano (Lecce), è morta in un incidente stradale avvenuto tra lungo la strada provinciale 374 che collega Miggiano a Taurisano. La donna, Chiara Di Credico, era in sella alla sua motocicletta, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita a terra. Una vettura che sopraggiungeva non è riuscita a fermarsi. La 37enne è stata travolta in pieno. E’ praticamente deceduta sul colpo. La ricostruzione della dinamica del sinistro è affidata alla Polizia Stradale. Sul posto anche i Carabinieri.