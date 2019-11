Infortunio sul lavoro in Irpinia. Un nuovo caso, dopo quello che è costato la vita a un operaio di Baiano deceduto dopo due giorni di agonia all’ospedale di Avellino, si è verificato in un’azienda di Torre le Nocelle. Un operaio di 40 anni, di origini pakistane, è caduto da una scala alta circa tre metri. Prontamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Solofra. È stato ricoverato in codice rosso. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Ultimo aggiornamento: 11:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA