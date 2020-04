LEGGI ANCHE

Operaio addetto alla raccolta dei rifiuti rimane schiacciato dal camion compattattore. Q. A perdere la vita un 56enne di Montefalcione. Il mezzo si sarebbe messo in marcia da solo, finendo per schiacciare l'operaio. Poi il camion è precipitato in un dirupo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino con una gru per liberare il corpo del 56enne. Avviate le indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto.