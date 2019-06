Mercoledì 19 Giugno 2019, 19:15

Incidente sul lavoro a Monteforte Irpino. Due operai sono rimasti feriti, riportando alcune fratture. I due operai, impegnati nel montaggio di una grata in ferro a protezione di una finestra di un capannone, sono caduti da un ponteggio di circa 4 metri. Prontamente soccorsi sono stati trasportati dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino e giudicati entrambi con 30 giorni di prognosi per le fratture riportate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'episodio.