Mercoledì 19 Dicembre 2018, 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente sul lavoro in un'azienda di mangimi di Montefalcione. Due operai, rispettivamente un 47enne del posto e un 41enne di San Mango sul Calore, mentre stavano salendo su una scala per accedere a un silos, sono caduti da un'altezza di circa 2 metri e mezzo. Sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Avellino. Sul posto i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano. Accertamenti in corso.