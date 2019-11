Incidente sul lavoro in Irpinia. Ma è giallo sulle cause. Un uomo ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I carabinieri della Compagnia di Baiano sono intervenuti in un cantiere edile di Montoro dove un operaio è stato rinvenuto accasciato a terra. Il 66enne, è stato prontamente soccorso e trasportato da un'ambulanza del 118 all’ospedale Landolfi di Solofra, è tuttora in prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei militari per cercare di fare piena luce sull’accaduto. Raccolti diversi elementi. © RIPRODUZIONE RISERVATA