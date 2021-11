Tragico schianto nell'Avellinese, auto finisce fuori strada: due morti

Due morti in un incidente stradale questa notte a Mirabella Eclano. Le vittime avevano 19 anni e 30 anni.

La vettura a bordo della quale si è schiantata contro un muro in cemento in via Pezza Del Carro nel centro di Mirabella Eclano. Come una bomba, la vettura, una Wolksvagen New Beatle, lanciata su un tratto di strada rettilineo è andata a sbattere su un muretto, come impazzita è poi impattata su una macchina in sosta.

La morte per gli occupanti è stata istantanea. Erano le 4,30 di questa mattina quando è avvenuto l'incidente. La vettura ha carambolato sulle auto in sosta e poi si è schiantata. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori del 118. Le salme sono state trasferite al Rummo di Benevento, la procura ha aperto un'inchiesta.