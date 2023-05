Incidente mortale sul lavoro, 52enne schiacciato da un camion

Si muore per lavoro in Irpinia. Un 52enne di Castelfranci ha perso la vita in un incidente avvenuto nel suo paese.

Il drammatico episodio si è verificato questa mattina, intorno alle 9.30, all’interno di un’officina meccanica.

Secondo una prima ricostruzione il 52enne, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato sotto un camion in fase di riparazione.

Sul posto è intervenuto personale medico del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Montella. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata trasferita all’ospedale “Moscati” di Avellino. Accertamenti in corso per cercare di ricostruire nel dettaglio la tragica sequenza di quanto accaduto.