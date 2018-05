Giovedì 3 Maggio 2018, 00:03 - Ultimo aggiornamento: 2 Maggio, 23:53

Tragico schianto sull'autostrada A 16 Napoli-Bari. Una giovane di 29 anni di Torre del Greco, Maria Teresa Trematerra, ha perso la vita in un incidente avvenuto la scorsa notte nella corsia in direzione del capoluogo campano, all'altezza dei caselli di Baiano e Tufino. La sua Ford Fiesta ha prima urtato contro la barriera laterale e poi si è ribaltata. La ragazza è deceduta sul colpo. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. La Polizia Stradale della Sottosezione Avellino Ovest sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.