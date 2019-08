Mercoledì 28 Agosto 2019, 14:01

Cade dalla moto per fermare un automobilista che aveva abbandonato in un sacco alcuni cuccioli di cane. Un centauro di 46 anni di Grottaminarda è comunque riuscito nel suo intento di salvarli. Quando ha visto scendere dalla vettura quell’uomo che lasciava il sacco non si è perso d’animo. Ha deciso di seguirlo per bloccarlo, ma è scivolato su una pozzanghera ed è finito al suolo. A questo punto l’automobilista non ha potuto fare altro che arrestare la sua corsa e tornare indietro.Il centauro, seppure malconcio, gli ha intimato di recuperare i cuccioli. Così è stato. Nonostante ciò il 46enne ha raccontato tutto ai carabinieri, fornendo anche la targa della vettura.