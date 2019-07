Domenica 28 Luglio 2019, 16:22

Grave incidente stradale sull'arteria che sale al Monte Terminio. Un motociclista 54enne di Avellino, mentre percorreva la statale 574, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Kawasaki, cadendo rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella e sanitari del 118 che trasportato il centauro in eliambulanza all’ospedale Moscati di Avellino dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Da ricostruire la dinamica dell'incidente. I militari hanno eseguito tutti i rilievi del caso.