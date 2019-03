Giovedì 21 Marzo 2019, 22:49

Pauroso incidente alla rotonda di via Nazionale Torrette di Mercogliano all'incrocio con viale Italia ad Avellino. Una vettura è finita nello spartitraffico della via dello shopping. L'auto si è poi ribaltata. L'uomo è rimasto ferito. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo e consegnarlo ai sanitari del 118. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Moscati. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli. L'area è stata messa in sicurezza dai caschi rossi. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.