Incidente sul raccordo Avellino-Salerno, ragazzo ferito e corsia chiusa

Schianto nella galleria di Solofra lungo il raccordo Avellino-Salerno. Un ragazzo è finito in ospedale. I vigili del fuoco di Avellino sono stati impegnati in due interventi per altrettanti incidenti stradali. Il primo sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, all'interno della galleria del monte Pergola, al Km. 20,400 in direzione Avellino, dove un'autovettura è sbandata ed è finita contro le pareti del tunnel. Alla guida del veicolo un ragazzo che è rimasto ferito ed è stato trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. Durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Avellino è rimasta chiusa.

Poco più tardi la stessa squadra dei vigili del fuoco della centrale di via Zigarelli, è intervenuta sulla strada statale 7 Ofantina, nel territorio del comune di Parolise, dove un'autovettura con alla guida una signora è sbandata uscendo fuori strada e ribaltandosi. Nessuna conseguenza per la donna.