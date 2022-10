Incidente con lo scooter, marito e moglie in eliambulanza in codice rosso

Schianto sulla Fondovalle Ufita nel comune di Flumeri. Due coniugi, un carabiniere di 46 anni che presta servizio alla Compagnia di Ariano Irpino e sua moglie di 45, sono rimasti feriti nell’impatto. Erano a bordo di uno scooter che si è schiantato contro un’auto. Marito e moglie residenti ad Ariano Irpino sono stati trasportati all’ospedale Moscati in codice rosso.

Per il 46enne è stato necessario il trasporto in eliambulanza. I due coniugi procedevano in direzione del Tricolle quando all’improvviso si è verificato l’incidente. Lo scooter è impattato contro la vettura di un giovane operaio. Agli agenti del Commissariato di Ariano Irpino il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.