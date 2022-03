Incidente sulla statale 90 delle Puglie, centauro barese morto in Irpinia

Un centauro ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 90 delle Puglie nel territorio di Savignano Irpino. La vittima, un 47enne della provincia di Bari, ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere con violenza contro un muro. Immediati sono scattati i soccorsi. Ma per il 47enne, che era in compagnia di altri motociclisti, si è rivelato tutto inutile. Sul posto era atterrata anche un’eliambulanza, nell’estremo tentativo di portare il motociclista in ospedale. Purtroppo, ogni azione è risultata vana.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia per prestare supporto all’eliambulanza e per mettere in sicurezza l’area. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica del sinistro mortale.