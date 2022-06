Incidente stradale in Emilia Romagna: muore Sara Cipriano, 27enne irpina

Una ragazza irpina è morta in un incidente stradale avvenuto a Borgo Tossignano, vicino Imola, lungo la strada provinciale 610 Montanara. L'auto della giovane Sara Cipriano, 27 anni di Sturno, si è scontrata frontalmente con un camion. Per la 27enne inutili i tentativi di soccorso. E’ deceduta sul colpo. La macchina della ragazza, dopo lo schianto, ha finito la sua corsa nel fossato ai margini della carreggiata. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il suo corpo dalle lamiere contorte del veicolo. Choc e dolore in provincia di Avellino.

