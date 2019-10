© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente mortale sul lavoro in Alta Irpinia. È accaduto nel tardo pomeriggio a. A perdere la vita un operaio di 56 anni di. L’uomo era intento a scaricare del terriccio in un fondo di proprietà privata: durante l’operazione, per cause in corso di accertamento, l’autocarro si è ribaltato, ferendolo mortalmente.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi che hanno avviato le indagini per fare piena luce. Insieme ai militari anche il personale medico del 118 e i vigili del fuoco.