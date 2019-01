Domenica 6 Gennaio 2019, 22:29

Tre avellinesi sono rimasti feriti in un incidente avvenuto in serata sull'autostrada A1. Uno di loro versa in gravi condizioni. Ha riportato un trauma all'addome. Ora si trova ricoverato all'ospedale Careggi. Il sinistro tra due vetture si è verificato nel tratto compreso tra i caselli di Valdarno e Incisa, in direzione nord, verso Firenze. Si sono formate lunghe code.