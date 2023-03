Rocca San Felice: violento schianto frontale sulla statale, un uomo e una donna in ospedale

Violento schianto frontale sulla statale dell’Alta Irpinia tra un’Audi e una Fiat Panda. Entrambi i conducenti – un uomo e una donna - sono finiti in ospedale.

Sono stati ricoverati nel nosocomio di Sant’Angelo dei Lombardi, trasportati dai sanitari del 118 a bordo di due ambulanze. Il sinistro è avvenuto nel comune di Rocca San Felice, al km. 18,100, sulla statale 303.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni per liberare i due conducenti dall’abitacolo e per mettere in sicurezza gli stessi veicoli.