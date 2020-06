Incidente sul lavoro in un cantiere lungo l’autostrada A16. Un operaio di 31 anni di Lagonegro (Potenza) è rimasto gravemente ferito. Immediatamente soccorso è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Moscati” di Avellino. L’infortunio si è verificato intorno alle 17 al chilometro 38,200 dell'autostrada Napoli - Canosa, a poca distanza dal casello Avellino Ovest. Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che hanno supportato gli agenti nelle attività di verifica. I caschi rossi sono intervenuti con un’autogru. Eseguiti tutti i rilievi per ricostruire la dinamica. © RIPRODUZIONE RISERVATA