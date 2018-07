Lunedì 23 Luglio 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura e traffico in tilt sull' autostrada Napoli-Canosa nel territorio del comune di Venticano. Un tir si è messo di traverso lungo la carreggiata in direzione Avellino a seguito di un incidente stradale. L'autista dell'autoarticolato è rimasto ferito. Delicate e complicate le operazioni di rimozione del mezzo pesante e di messa in sicurezza dell'arteria invasa da decine di litri di gasolio, da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Avellino. Sul posto anche la polizia stradale. Il traffico ha registrato notevoli rallentamenti con code che hanno raggiunto i sei chilometri.