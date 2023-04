Incontri in Biblioteca, «Disputa filosofica su Dio»

Con Incontri in Biblioteca prosegue la ricca rassegna con presentazioni di libri di autori locali e nazionali presso il Palazzo della Cultura. Sabato 29 aprile, presso la Biblioteca Provinciale ’’S. e G. Capone’’, alle ore 17.30, Incontri alla Biblioteca continua con la Disputa filosofica su Dio con Edmondo Lisena e Giovanni Sasso.



La disputa filosofica attraverso la metodologia del dibattito, affronterà una determinata tematica. L’idea della disputa nasce dalla volontà di rilanciare l’antico modello del dialogo socratico e platonico, come forma privilegiata per fare filosofia. La disputa avrà la durata di un’ora e procederà per macro-questioni, dando anche al pubblico la possibilità di interagire e dire la propria.

Edmondo Lisena, docente di Storia e Filosofia, nel 2014 ha conseguito la Laurea Magistrale, discutendo una tesi sul platonismo medievale del XII secolo, dal titolo Tractatus de sex dierum operibus di Teodorico di Chartres. Giovanni Sasso è stato professore di Storia e Filosofia e preside dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Paolo Anania De Luca”. Attualmente è presidente della Società Filosofica Italiana per la sezione di Avellino.

Il programma, ideato e promosso dalla Provincia di Avellino con il Coordinamento Tecnico- Scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca ‘’S. e G. Capone’’, si inserisce nelle attività di promozione e valorizzazione della Biblioteca. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino ad esaurimento posti.