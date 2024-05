Avellino, incontro con i carabinieri irpini per l'ordinario militare in Italia

Tappa in Irpinia per monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia, che è stato in visita ad Avellino presso il comando provinciale dei carabinieri.

Al suo arrivo presso la “Caserma Litto”, l’alto prelato è stato ricevuto dal comandante Domenico Albanese, prima di incontrare una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, nonché il personale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso dell’incontro, l’arcivescovo ha espresso parole d’apprezzamento per il quotidiano ed instancabile impegno dei militari della Benemerita. Il programma mattinale di monsignor Santo Marcianò è successivamente proseguito, con la celebrazione della Santa Messa per i militari della Campania, presso la chiesa abbaziale di Montevergine.