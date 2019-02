CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Febbraio 2019, 10:30

«Abbiamo mantenuto le promesse assunte nei confronti dei lavoratori: la Industria Italiana Autobus non è fallita e lo Stato ha acquisito più del 50% delle quote per accompagnarla nel suo rilancio. Ora, andiamo avanti per favorire lo sviluppo dell'azienda, con l'obiettivo di far tornare la produzione di autobus in Italia». Rispondendo, a Montecitorio, ad una interpellanza urgente con primo firmatario il deputato del Partito democratico Gianluca Benamati, il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio mostra grande ottimismo per il futuro del polo unico nazionale di produzione degli autobus. Il titolare del dicastero di via Molise non va, però, oltre a quanto già illustrato nei giorni scorsi attraverso un comunicato stampa. E, i rappresentanti sindacali ed i lavoratori rilanciano i dubbi e le preoccupazioni sulle prospettive legate non solo all'individuazione del nuovo partner industriale, ma pure al progetto ed al capitolo degli ammortizzatori sociali. Ancora una volta - come nel caso della dichiarazione, mai concretizzatasi, dell'ingresso di Ferrovie dello Stato nel capitale sociale il Governo sceglie la strada degli annunci peraltro frutto di un percorso che non è stato in alcun modo condiviso con le parti sociali che non aiutano a superare le perplessità, le diffidenze ed i timori dei dipendenti degli stabilimenti di Bologna e valle Ufita.