Mentre sindacati e lavoratori attendono la presentazione del piano industriale del nuovo amministratore delegato Giancarlo Schisano, la Industria Italiana Autobus si è rimessa in moto ed ha ripreso l’attività produttiva, seppur con ritmi e capacità ancora lontani rispetto a quelli auspicabili e raggiungibili con la piena saturazione degli impianti. Un primo segnale, però, è arrivato e induce a guardare con più fiducia alle prospettive dello stabilimento di valle Ufita e degli oltre 370 addetti.

Gli operai irpini hanno completato i ventidue autobus della commessa Roma, che sono stati consegnati nei giorni scorsi.

APPROFONDIMENTI Incidenti sul lavoro, edilizia e agricoltura al centro della verifica dell'osservatorio in prefettura Mercogliano: ubriaco alla guida di un'auto senza assicurazione, 40enne nei guai



L’arrivo di alcuni particolari della componentistica consentono la possibilità di lavorare su altri mezzi che, nel corso delle prossime settimane, potrebbero uscire dallo stabilimento di valle Ufita ed essere consegnati alle aziende ordinanti. Già entro la fine del mese di settembre potrebbero essere completati i sedici autobus della commessa Torino. In fase di lavorazione ci sono, inoltre, nove pullman della commessa Bergamo ed altri mezzi della commessa Parma. L’attività è ripresa anche presso lo stabilimento di Bologna, dove sono stati completati quattro Citymood elettrici destinati alla città di Venezia.

Si tratta di segnali importanti, risultati di un’azienda che ha seminato molto – soprattutto dal punto di vista della progettazione e della realizzazione di autobus con le nuove tecnologie e con alimentazione elettrica e ad idrogeno – e ha dimostrato di essere in grado di competere con le grandi realtà del settore.

Il nuovo amministratore delegato Schisano avrà qualche freccia in più per provare a convincere gli azionisti – attraverso la presentazione del suo piano industriale – a credere ulteriormente nel progetto di polo unico nazionale di produzione degli autobus e investire nuove risorse per assicurare un ciclo virtuoso degli approvvigionamenti di materie prime. I vertici aziendali, pur tra tanto scetticismo, stanno provando ad accelerare. I presupposti per fare bene sembrano esserci tutti. Manca un ultimo tassello fondamentale: la fiducia degli azionisti ma anche dei sindacati che, nonostante i timidi segnali di ripresa fatti registrare nel corso delle ultime settimane, restano ancora preoccupati. I segretari nazionali delle sigle sindacali hanno richiesto la convocazione urgente del tavolo di crisi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. Sarà quello il momento del redde rationem, in cui l’amministratore delegato Schisano dovrà provare ad ottenere la fiducia dei soci, del Governo, dei sindacati e dei lavoratori.