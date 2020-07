Un devastante incendio si è verificato durante la notte in Alta Irpinia. Sono in corso indagini per stabilire la natura del rogo, divampato verso mezzanotte a Sant’Angelo dei Lombardi, in aperta campagna. Le fiamme hanno interessato una quarantina di rotoballe di fieno. Non si registrano fortunatamente feriti. Lavoro notevole per i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e del distaccamento di Lioni. Sul posto anche le forze dell'ordine per un sopralluogo. Raccolti diversi elementi sulla zona interessata dalle fiamme. © RIPRODUZIONE RISERVATA