Inferno di fuoco in valle Ufita. I vigili del fuoco sono intervenuti a Zungoli, in località San Cesareo, per un incendio che ha interessato una decina di rotoballe di fieno. Due le squadre che si sono portate sul posto, quella del distaccamento di Grottaminarda e una di Ariano Irpino, supportate anche da un'autobotte della sede centrale. Sono state necessarie oltre quattro ore di lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Ancora poco chiara l'origine dell'imponente rogo nelle campagne di Zungoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA