Inferno di fuoco nelle campagne dell’Alta Irpinia, tra i territori di Morra De Sanctis e Conza della Campania. In fiamme un capannone agricolo di grosse dimensioni. Sul posto al lavoro per ore tre squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Bisaccia e di Lioni. Il fumo e le fiamme erano visibili a centinaia di metri di distanza. Si sta indagando per verificare le cause che hanno determinato l’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Saranno eseguiti ulteriori accertamenti sul luogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA