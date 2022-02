Inquinamento ad Avellino, Festa blocca i riscaldamenti e vieta anche i barbecue

Arriva la stretta sugli impianti di risaldamento. Avellino batte un colpo nella battaglia contro lo smog. Ed è una mossa a sorpresa, quella attuata ieri pomeriggio dal sindaco Festa. Visto che solo poche ore prima, in Prefettura, la fascia tricolore aveva contestato per l'ennesima volta i dati delle centraline Arpac, che fanno di Avellino il capoluogo più inquinato del Centro-Sud, e non aveva informato neanche il prefetto.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati