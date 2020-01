Inquinamento atmosferico ad Avellino, chiesta la condanna per gli ex sindaci. Questa mattina il pubblico ministero Roberto Patscot ha chiesto quattro mesi di reclusione per Giuseppe Galasso e Paolo Foti che si sono succeduti alla guida dell'amministrazione comunale del capoluogo irpino. Sono accusati di omissione in atti di ufficio per non aver adottato provvedimenti finalizzati a contrastare gli sforamenti di emissioni di polveri sottili nell'aria nonostante le sollecitazioni degli uffici e delle associazioni. La sentenza è prevista per il 6 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA