Il fiume Sabato osservato speciale. Via al piano di monitoraggio straordinario per individuare gli scarichi abusivi che hanno ridotto il corso d'acqua ad una cloaca a cielo aperto, con tanto di periodiche morie di pesci, ma anche ad un progetto pilota per il rifacimento di una rete fognaria ormai fatiscente tra le principali fonti di inquinamento del Sabato.

Il Prefetto Maria Tirone ha riunito ieri intorno allo stesso tavolo sindaci e delegati dei comuni interessati, Avellino, Altavilla, Atripalda, Chianche, Manocalzati, Montefredane, Prata, Pratola Serra e Tufo, i rappresentanti di Provincia, Asi, Asl, Arpac, Alto Calore, Confindustria, dell'associazione «Salviamo la Valle del Sabato», nonché le forze dell'ordine, presenti all'incontro il maggiore Daniele Rosa del comando provinciale dei Carabinieri e il tenente colonnello Nicola Clemente del Nucleo Investigativo Carabinieri Forestali. Stabilita la road map delle attività di monitoraggio che registrerà tra trenta giorni un primo aggiornamento con la raccolta delle autocertificazioni aziendali che, comune per comune, saranno sottoposte all'attenzione dei legali rappresentanti delle industrie presenti.

A fare il punto sullo stato dell'inquinamento del fiume e sulle prossime attività è l'ingegnere Carmelo Lomazzo dell'Arpac: «A parte il mercurio, l'inquinamento del fiume Sabato è ascrivibile quasi esclusivamente a sostanze di tipo organico perché, fondamentalmente, nel fiume arrivano i reflui fognari di impianti che non funzionano bene. Le fogne a monte del Sabato sono quasi tutti miste: nei pozzetti arrivano acque nere e bianche, un carico impossibile da reggere che di conseguenza si riversa nel corso d'acqua». L'Arpac, in collaborazione con i Carabinieri Forestali, approfondirà i controlli andando ad indagare direttamente «il fondo del fiume, dove potrebbero trovarsi i famosi scarichi abusivi che non sono visibili perché coperti da vegetazione. Abbiamo già stabilito - conclude l'ingegnere - di fare un cronoprogramma di controlli congiunti. L'azione più immediata è andare fisicamente nel letto del fiume, prima di utilizzare droni o camere subacquee considerando peraltro che la portata del corso d'acqua è banale, al netto del tratto dove si innesta il Fenestrelle». Attività che, inevitabilmente, dovranno coinvolgere anche la Regione soprattutto per quanto riguarda il rifacimento del sistema fognario.

Il tavolo ha dato mandato al sindaco di Montefredane e presidente dell'Ato rifiuti, Valentino Tropeano, di approntare un progetto condiviso da tutti i comuni interessati da sottoporre all'attenzione di Palazzo Santa Lucia. «Ci saranno altri incontri soprattutto per chiedere alla Regione finanziamenti per i collettori fognari e per un progetto di rete più ampio - spiega Tropeano- nel frattempo faremo partire le comunicazioni alle aziende per le autocertificazioni che serviranno ad avere un database preciso di tutti gli scarichi industriali, ma anche per incrociare i dati».

Soddisfatto per il tenore dell'incontro anche Franco Mazza, presidente dell'associazione che ha acceso i riflettori sullo stato del fiume: «La situazione è stata presa in mano dal Prefetto con molta determinazione. Si cercherà di capire quali sono le fonti dell'inquinamento innanzitutto con una ricognizione degli scarichi fatta dalle aziende, poi lavorando sulla divisione tra acque bianche e acque nere, investendo la Regione. È necessario individuare le fonti degli inquinanti più importanti, a partire dal mercurio la cui presenza è stata riscontrata fino agli inizi di ottobre dall'area industriale di Pianodardine fino a Tufo, senza dimenticare la presenza altissima di escherichia coli, di tensioattivi e di fosforo».

