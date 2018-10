Giovedì 4 Ottobre 2018, 16:30

Scuolabus parcheggiato in pendenza si avvia e investe una insegnante. È successo verso le 13:30 a Grottolella, nei pressi della scuola media. L'autista aveva da poco parcheggiato il mezzo che, per cause in corso di accertamento, ha investito la 54enne di Capriglia Irpina: soccorsa dal 118 è stata trasportata presso l'ospedale di Avellino. Sul posto i carabinieri della compagnia di Avellino.