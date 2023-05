Inseguimento da film con la polizia, il ladro imbocca contromano la Variante

Non si ferma all’alt della Polizia e si à alla fuga, imboccando contromano la Statale 7 bis Variante di Avellino. Scene da film anni '70. Inseguimento nel corso della notte tra Atripalda e Avellino tra agenti e ladro.

I poliziotti della Sezioni Volanti nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, opportunamente potenziati per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, hanno intercettato una Fiat Uno, il cui conducente, alla vista della Polizia è scappato via.

Dopo un lungo inseguimento, durante il quale il ladro ha imboccato anche contromano la Statale, il conducente ha abbandonato la Fiat Uno, facendo poi perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

Da successivi accertamenti è emerso che l’auto era di proprietà di un 52enne di Atripalda e rubata poco prima nei pressi della sua abitazione.