Paese al buio per un giorno intero, ecco dove

Un paese intero al buio dalle 10 del mattino al pomeriggio inoltrato.

L'annuncio arriva via social dal sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, che ha informato i suoi concittadini circa l'interruzione di energia elettrica che avverrà mercoledì 19 aprile a causa di un intervento tecnico sugli impianti che servono il paese.

Lo stop all'erogazione avverrà dalle 10 alle 17.30.

Ecco tutte le strade interessate dall'interruzione elettrica con relativa numerazione civica.

Via Roma 1, 5, 9, da 13 a 25, da 29 a 31, da 35 a 39, da 6 a 8, da 12 a 14, 18, 22, 26, da 30 a 34, da 40 a 42, 46, da 50 a 58, da 62 a 64, 54a, sn, cant

Via Casa Russo da 1 a 5, da 9 a 13, 41, 11a, da 14 a 18, da 24 a 30, 46, 48a,

Via San Francesco 1, 5, da 9 a 11, da 15 a 19, da 25 a 27, 15b, da 4 a 20, 24, 20a,

Via Salvatore da 1 a 5, 9, 13, da 17 a 25, 13b, 23a, da 4 a 6, da 14 a 16, sn



Via Ferrante da 1 a 7, da 11 a 13, da 17 a 19, 27, 31, da 2 a 12, snVia Muro nuovo da 5 a 7, 11, 31, 10, da 14 a 16, da 20 a 22, sn, cantVia Porta dei Santi da 3 a 13, 21, 31, da 8 a 12, 22, 26, 10b, snVia Concezione da 1 a 3, da 7 a 29, 11a, 11b, 11c, da 2 a 4, snVia Girone 7, da 11 a 13, 25, da 2 a 8, 12, da 36 a 38, snPiazza Municipio da 2 a 4, 8, 18, 8a, 8b, 8c, munic, tim, cantVia San Pietro da 1 a 9, da 13 a 19, da 23 a 29, 6, 10, 18Via Cavaliere da 1 a 5, da 15 a 17, 4, da 18 a 20, snVia Capo Castello 1, da 5 a 13, da 2 a 8, da 14 a 16Borgo Garibaldi 5, 15, 21, 25, 31, 16, da 20 a 26, 30, snVia Carmine 1, da 7 a 11, 9a, 9b, 9c, da 6 a 10, cantVia Montagna da 1 a 3, da 2 a 8, da 14 a 16, 6aVico Forno 2, da 6 a 14, da 20 a 26, 4a, 4bVia Acqua del Pero da 3 a 9, 1a, 1b, snVia Bottega 1, da 5 a 7, da 2 a 4, 8, snVico Valente da 1 a 3, 7, da 4 a 8, cantVico Prota da 5 a 9, 31, 8, da 18 a 26Via Mazzarotta da 3 a 13, da 6 a 14 v molino da 1 a 15, 6, snVia San Giovanni 1, 1a, 1b, 4Vico Ferrari 14



Loc. Chiaio sn

Vico Economo 2