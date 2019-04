CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Aprile 2019, 08:30

«L'ho fatto e potevo non farlo». Così. Tutto qui, presidente? Ciriaco De Mita a 91 anni compiuti il 2 febbraio decide di ricandidarsi alla carica di sindaco a Nusco, dove è già alla guida del Municipio dal 26 maggio 2014, stabilisce un record di longevità politica che ha dello straordinario e per giunta in un momento in cui la sua formazione Italia Popolare sceglie di non partecipare alle elezioni amministrative ad Avellino e lui chiuderebbe la faccenda nell'enigma di una risposta del genere. Glissa anche sugli auguri di prammatica, quelli che si fanno in situazioni del genere. «Auguri? No, non lo so se è giusto farli».«Che sono stato in dubbio a lungo. Ho riflettuto e ho analizzato il momento. Chi ha seguito e segue le questioni che riguardano il destino dell'Alta Irpinia conosce le ragioni del mio impegno e dunque perché oggi io sia ancora della partita. C'è da completare un lavoro e per farlo c'è bisogno che io sia di nuovo sindaco di Nusco. Questo è il motivo principale del mio gesto».