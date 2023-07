Concerti nella funicolare, mostre sugli spartiti sconosciuti custoditi dai monaci, summer school all'abbazia.

La musica dialoga con la spiritualità, nel fulgido chiostro dell'Abbazia di Loreto di Mercogliano, un autentico gioiello dell'arte e dell'architettura settecentesca. E' stato sottoscritto ieri il protocollo d'intesa tra il Santuario di Montevergine, guidato dall'Abate Ordinario Riccardo Luca Guariglia, ed il Conservatorio "Cimarosa", presieduto da Achille Mottola con la direttrice Maria Gabriella Della Sala. Nuove opportunità dunque, per gli allievi italiani e stranieri dell'Istituto di Alta Formazione di Piazza Castello, ma anche nuove possibilità di fruizione per gli appassionati della musica, in un luogo particolarmente suggestivo.

APPROFONDIMENTI Iia, i lavoratori scendono in piazza «La produzione deve tornare a regime» Sequestrati dieci milioni a Livia e Modestino Forte Atripalda, ecco le stazione per riparare le biciclette

«Porteremo all'Abbazia di Loreto- commenta Della Sala- masterclass e formazione, con docenti prestigiosi. Con l'Università di Salerno, abbiamo istituito dei Dottorati di Ricerca, ed è nostra intenzione intraprendere lo stesso percorso all'Abbazia .Puntiamo alla valorizzazione del territorio ed alla formazione d'eccellenza, convinti che la proposta musicale sia un elemento di attrazione nei nostri luoghi"-. A tal fine, il Conservatorio si attiverà per realizzare una collaborazione con l'Istituto Pontificio di Musica Sacra. «I monaci benedettini verginiani- spiega Mottola- hanno inondato di luce il nostro territorio, da Montevergine al Goleto. La Biblioteca Monumentale di Montevergine custodisce degli autentici tesori documentali, ai quali i nostri studenti potranno attingere, per arricchire e rendere più stimolante la loro formazione». Intanto, il "Cimarosa" è inserito nel programma concertistico di "Musica in Abbazia", con la direzione artistica di Annibale Discepolo.

«Pensiamo ad una mostra sulle opere musicali conservate nella Biblioteca Verginiana- continua Mottola- ed alla ricerca delle costituzioni oltre la regola di San Benedetto».

«L'Abbazia- incalza Della Sala- può essere il luogo deputato alla Summer School di Musica Sacra, essendo il crocevia tra la tradizione spirituale, popolare e culturale del nostro territorio».

Non solo attività concertistica, dunque, ma luogo preposto all'approfondimento del genere sacro, con la suggestione dei suoi strumenti antichi.

«Nella nostra Biblioteca- spiega don Carmine Allegretti, intervenuto in rappresentanza dell'Abate Guariglia- conserviamo faldoni di spartiti inediti, che gli allievi del "Cimarosa" potrebbero catalogare. Lo scorso anno, nella mostra "Ex Libris", abbiamo esposto uno spartito di Spontini, mai eseguito. L'auspicio è poterne ascoltare l'esecuzione dagli studenti del Conservatorio».

La presenza del "Cimarosa" si integra anche con la tradizione virginiana del Canto Gregoriano, praticato per otto ore al giorno, che può costituire un argomento di studio.

«Tra le novità- conclude Mottola- potrebbero esserci i concerti nella Funicolare, che collega Mercogliano a Montevergine. Sarebbe un momento artistico di intrattenimento, che predispone l'animo alla visita al Santuario consacrato al culto di Mamma Schiavona».