Intrappolati in montagna nella neve, in salvo due cercatori di tartufi

Cercatori di tartufi bloccati sulle montagne irpine sono stati tratti in salvo dai pompieri. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in località Forcetelle, nel territorio del comune di Summonte, per soccorrere due uomini. Intenti nella ricerca di tartufi con i loro due cani, sono rimasti bloccati con la loro autovettura in una zona impervia ed innevata.

I due malcapitati di 53 e 63 anni, originari del Montorese, sono rimasti intrappolati lungo la strada che dall'Oasi WWf di Pietrastornina porta a campo Maggiore a Montevergine.

Uno dei due si era incamminato a piedi alla ricerca del campo telefonico per chiedere aiuto. E’ stato rintracciato, in collaborazione con i Carabinieri, mentre l'altro è stato raggiunto con i mezzi dei vigili del fuoco. Con non poche difficoltà è stata recuperata l'auto ed entrambi sono stati portati in un luogo sicuro.