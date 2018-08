Giovedì 30 Agosto 2018, 02:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nidi di calabroni in città. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno ricevuto ieri varie segnalazioni dal capoluogo. Quattro gli interventi di bonifica effettuati dai caschi rossi solo ad Avellino, in mattinata e nel tardo pomeriggio. Il temibile insetto ha messo in allarme famiglie del centro e delle periferie, che hanno deciso di rivolgersi agli uomini del comandante Rosa D’Eliseo per liberarsi delle colonie dei grossi vespidi. In due casi i nidi avevano importanti dimensioni. Sono stati scoperti nei sottotetti delle abitazioni e in un condizionatore dell’aria. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione degli alveari, che erano diventati vere e proprie sculture capaci di ospitare fino a trecento insetti.