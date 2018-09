Martedì 4 Settembre 2018, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investita in pieno centro ad Avellino. Una donna di 61 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava via Colombo sulle strisce pedonali. È stata prontamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale "Moscati" del capoluogo irpino. L'automobilista si è subito fermato per prestare aiuto. Sulla dinamica indagano gli agenti della polizia municipale.