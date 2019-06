Lunedì 10 Giugno 2019, 22:00

Investita sulle strisce mentre si reca in farmacia. È accaduto in serata a Cesinali, alle porte di Avellino. Una giovane donna è stata travolta da una vettura condotta da un'altra donna che si è prontamente fermata per prestare soccorso alla malcapitato che è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Moscati di Avellino. Ha riportato ferite al volto, alle gambe e a una spalla. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Aiello del Sabato che hanno eseguito tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica. Si tratta del secondo investimento nello stesso posto nel di giro di quattro settimane.