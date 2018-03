Domenica 11 Marzo 2018, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 10 Marzo, 23:47

L'albero che stavano potando li ha travolti in pieno. Paura per padre e figlio che sono rimasti feriti ad Avellino, in contrada Bagnoli. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale "Moscati" della città, dopo essere stati investiti dai rami della grossa pianta del giardino della loro villetta. È di 40 giorni la prognosi rimediata dal genitore. Se la caverà in 15 giorni il figlio, il primo ad allertare i soccorsi e ad aiutare il padre. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino.